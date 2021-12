A8 Raststätte Sindelfinger Wald: Alpaka beobachtet Polizeikontrolle

per Mail teilen

Ein Alpaka hat eine Polizeikontrolle an der Tank- und Rastanlage Sindelfinger Wald beobachtet. Beamte der Verkehrspolizei und Bundespolizei hatten dabei am Donnerstag den gewerblichen Güterverkehr überprüft. Dabei fiel der Blick der Beamten auch durch die Scheibe eines Kleinbusses. Wie das Polizeipräsidium Ludwigsburg am Freitag mitteilte, habe sich aber zunächst keiner der Beamten getraut, seinen Kollegen zu fragen, ob er hinter der Scheibe auch ein Alpaka gesehen habe. Der ungewöhnliche Zaungast habe die Kontrolle aufmerksam verfolgt und sich auch gerne streicheln lassen. Die Fahrerin des Kleinbusses sei darauf hingewiesen worden, wie sie das Tier für die Weiterfahrt noch sicherer unterbringt.