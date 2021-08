Noch immer sitzt Alona Negrich aus dem Kreis Böblingen in Abchasien fest, weil Russland die Einreise verweigert. Nach fast zwei Wochen kam nun aber ein wichtiger Anruf einer Behörde.

"Heute habe ich von der Deutschen Botschaft in Moskau einen ersten Anruf erhalten. Sie sagen, es wird versucht, etwas zu machen", berichtet Alona Negrich am Mittwoch im SWR-Interview. "Grundsätzlich bin ich ein starker Mensch. Aber heute liegen meine Nerven ein bisschen blank. Im Moment warte ich auf ein Schreiben der Deutschen Botschaft in Moskau, in dem sie um eine Ausnahmegenehmigung bitten, damit ich ausreisen kann."

Alona Negrich war vor knapp zwei Wochen über Russland nach Abchasien eingereist, um ihren sterbenden Vater ein letztes Mal zu sehen. "Ich habe ihn nicht mehr lebend getroffen, leider kam ich drei Stunden zu spät." Auf der Beerdigung nahm sie Abschied von ihm.

Rückweg von Abchasien nach Russland wegen Corona versperrt

Das Problem an ihrer Situation jetzt ist, dass Abchasien ein Land ist, das es aus Sichr der meisten Staaten der Welt nicht gibt. Abchasien ist ein von Georgien abtrünniges Gebiet im Südkaukasus an der Grenze zu Russland. Negrich reiste über Russland nach Abchasien ein - doch der Rückweg ist wegen der Corona-Pandemie und einer deswegen geschlossenen Grenze versperrt.

Ehemann unterstützt Alona Negrich von Herrenberg aus

Zuhause in Herrenberg kämpft Alona Negrichs Mann, Arno Haas, mit seinen Nerven. Er versucht von Herrenberg aus, seine Frau wo es geht zu unterstützen. "Ich schlafe wenig und schlecht und hoffe, dass der Albtraum bald ein Ende hat", sagt er am Mittwoch im SWR-Interview. Er ist übers Telefon in ständigem Kontakt mit seiner Frau und hofft, dass sich das "alles ganz bald auflösen wird".