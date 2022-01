Landrat Allgaier begrüßt Corona-Beschlüsse

per Mail teilen

Nach den Bund-Länder-Beschlüssen zu Quarantäne-Zeiten verzichtet der Landkreis Ludwigsburg auf Ausnahmeregelungen. Landrat Allgaier (CDU) teilte mit, er begrüße die vorliegenden Beschlüsse. Künftig müssen sich beispielsweise geboosterte Kontaktpersonen nicht mehr in Quarantäne begeben. Der Landkreis hatte für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur Ausnahmeregelungen angedacht, falls die Quarantänezeit nicht verkürzt worden wäre. Das Land will die neue Corona-Verordnung am Dienstag veröffentlichen, sie soll dann ab Mittwoch gelten.