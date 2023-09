Allgaier fordert Lösung für Geflüchtete

per Mail teilen

Der Ludwigsburger Landrat Dietmar Allgaier (CDU) fordert mehr Unterstützung sowohl von der EU als auch von der Bundesregierung mit Blick auf Geflüchtete. Die Kommunen und lokalen Ämter seien mit der Situation schlicht überfordert, erklärte der Politiker am Montag in einer Mitteilung. "Wir brauchen eine Lösung, sonst droht eine akute Überforderung von Kreis und Kommunen"´, sagt Dietmar Allgaier. Er wie auch Kommunalen Spitzenverbände hätten entsprechend schon an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und die Bundesregierung appelliert. "Aber wir werden nicht gehört."