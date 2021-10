Mit Alkohol im Blut, ohne Führerschein und zu schnell gefahren: Gleich drei Vergehen werden einem 35-jährigen Autofahrer vorgeworfen, der in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) einen schweren Autounfall verursacht hat. Der Mann kam am Samstagabend von der B27 ab, rammte die Schutzplanke und danach den vorausfahrenden Wagen. Sein Auto krachte in eine Mauer, das andere landete in einem Zaun. Der Unfallverursacher wurde schwer verletzt, sein Beifahrer und der Fahrer des anderen Autos leicht verletzt.