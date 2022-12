Alkohol am Steuer: Stuttgarter S-Bahn lässt Fahrgäste nicht aussteigen

per Mail teilen

Er fiel durch merkwürdige Durchsagen auf und vergaß eine Haltestelle: Gegen einen Lokführer der S-Bahn Stuttgart wird wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.

Ein Lokführer der Linie 60 der S-Bahn Stuttgart zwischen Stuttgart Schwabstraße und Böblingen hat am späten Donnerstagabend den Halt in Rutesheim (Kreis Böblingen) ausgelassen. Eine vergeblich am Bahnsteig wartende Mutter einer jugendlichen Reisenden verständigte deshalb die Bundespolizei. Die Beamtinnen und Beamten nahmen den Lokführer später fest - er war offenbar stark alkoholisiert.

Lokführer: Alkoholtest ergibt 2,8 Promille

Laut Bundespolizei fiel der Lokführer auf der Fahrt mit Durchsagen auf, "deren Inhalt weder Bahnbezug noch sonstige Reiseinformationen für diese Strecke beinhalteten". Die Durchsagen habe der Mann genutzt, um über seinen Job und Arbeitgeber zu lästern, so ein Polizeisprecher. Nachdem er den Halt in Rutesheim ausgelassen habe, sei er von der geplanten Route der S60 abgewichen und eine Schleife gefahren.

Am Bahnhof von Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg) konnten die Beamtinnen und Beamten den Fahrer schließlich festnehmen. Ein freiwilliger Alkoholtest habe dann 2,8 Promille ergeben. Zu Schaden gekommen ist nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Gegen den 43-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt.