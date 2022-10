Die Kliniken im Kreis Göppingen ziehen die Reißleine. Alle planbaren Operationen wurden abgesagt - zumindest für zwei Tage. Grund sind nicht nur steigende Coronazahlen.

Die Alb-Fils-Kliniken haben für Mittwoch und Donnerstag alle planbaren Operationen und Behandlungen abgesagt. Grund seien Personalmangel und viele Krankheitsfälle, hieß es von den Kliniken. Die Alb-Fils-Kliniken seien vor allem in der Intensivmedizin nahe an der Kapazitätsgrenze.

Fachkräfte- und Personalmangel führen zu OP-Absagen

Zum allgemeinen Fachkräftemangel kommen aktuell immer mehr Krankheitsfälle - vor allem in der Pflege, so die Klinik in einer Mitteilung. Außerdem steige die Liegedauer. Patientinnen und Patienten bleiben also länger in stationärer Behandlung. Die Absage der planbaren Behandlungen gelte zunächst für zwei Tage, dann werde überprüft, ob die Maßnahme aufrechterhalten werden müsse.

Notfälle würden natürlich weiter voll versorgt, hieß es weiter. Die Notaufnahmen in der Göppinger Klinik am Eichert und in der Helfensteinklinik in Geislingen (Kreis Göppingen) sind von den Maßnahmen nicht betroffen.