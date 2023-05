per Mail teilen

Die Zahl der Corona-Infektionen nimmt wieder deutlich zu - auch in Krankenhäusern wie den Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen. Hier sind die Fallzahlen rasant angestiegen.

Die Zahl der Corona-Infektionen wächst wieder. Das bekommen auch die Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen zu spüren. Dort hat sich die Zahl der Corona-Fälle laut den Krankenhäusern innerhalb einer Woche mehr als verdoppelt. Vor einer Woche lagen in den Alb-Fils-Kliniken im Kreis Göppingen 23 corona-positive Patienten auf den Stationen. Zu Beginn dieser Woche waren es 55 Fälle, heißt es aus den beiden Krankenhäusern in Göppingen und Geislingen.

Kliniken von Anstieg überrascht - Engpässe drohen

Dieser sehr starke Anstieg sei dann doch überraschend gewesen, so der medizinische Geschäftsführer der Alb-Fils-Kliniken Ingo Hüttner. Die Krankheitsverläufe seien aber meist moderat. Nur wenige der durchschnittlich knapp 77 Jahre alten Patienten müssten auf die Intensivstation. Doch auch viele Pfleger und Ärzte fallen krank aus - demnächst drohten wieder personelle Engpässe.

Fast 5.000 neue Corona-Fälle in der Region Stuttgart

In der Region Stuttgart sind über das Wochenende fast 5.000 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Allein in den Kreisen Böblingen und Rems-Murr liegt die Zahl über tausend. Zwei weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Die Inzidenzwerte in den Landkreisen liegen zwischen 500 und 1.000.