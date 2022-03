Viel Sonne, wenig Regen - das Wetter in den letzten Wochen war zwar gut für Freizeitaktivitäten, aber Pflanzen und Wälder leiden unter der Trockenheit. Es besteht Waldbrandgefahr.

Vermutlich wegen einer weggeworfenen Zigarette, oder einer anderen fahrlässigen Handlung hat Mitte März ein Waldstück bei Neuhausen (Kreis Esslingen) gebrannt. Die genaue Ursache ist unklar. Viele Stämme sind vom Boden her einen halben Meter hoch verkohlt. "Man sieht deutliche Verletzungen der Rinde durch brennendes Gras", sagte Förster Hartmut Scheuter dem SWR. Das bedeutet: Viele Bäume werden nach dem Brand wahrscheinlich nicht überleben.

Fehlender Regen und kalte Winde trocknen Böden aus

Die Waldbrandgefahr in der Region Stuttgart sei aktuell groß, so Scheuter. Der Regenmangel und die kalten Winde haben die Böden austrocknen lassen. "Waldbrände kommen nicht nur in Australien vor", sagte Scheuter. Er appellierte an die Gesellschaft, in den Wäldern besonders vorsichtig mit Feuer umzugehen.

Förster Hartmut Scheuter prüft die nach einem Waldbrand beschädigten Bäume bei Neuhausen (Kreis Esslingen). SWR

Auch im Blühenden Barock in Ludwigsburg zeigt sich die Trockenheit. Aktuell gieße man etwa doppelt so viel wie normalerweise zu dieser Jahreszeit, erklärte Blüba-Chef Volker Kugel. Die extremeren Wetterlagen durch den Klimawandel würden sich hier deutlich zeigen.

Das Blühende Barock in Ludwigsburg kämpft mit steigenden Wasserkosten: Wegen der aktuellen Trockenheit muss die Gartenschau mehr Gießwasser aus der Leitung beziehen. SWR

Zahlen der Uni Hohenheim zeigen, dass die Niederschläge in Baden-Württemberg in den letzten Jahrzehnten insgesamt gesunken sind. Im Gartenbau könne bewässert werden, im Forst müsse langfristig geplant werden. Eine langfristige Strategie seien Mischwälder, sagte der Experte für Bodenkunde Ludger Hermann von der Universität Hohenheim. Eine Mischung verschiedener Baum-Arten, die unterschiedlich alt sind, sei widerstandsfähiger, weil die Bäume, vereinfacht gesagt, durch ihre unterschiedlichen Kronen und Wurzeln oft besser mit Licht, Wasser und Nährstoffen versorgt werden.

Sensibilisierung der Gesellschaft für die Waldbrandgefahr

Kurzfristig setzt Förster Hartmut Scheuter auch auf Aufklärung in der Gesellschaft. Jeder Einzelne sollte wissen, dass es gerade gefährlich ist, leichtsinnig mit Kippen oder Feuerzeug zu sein, sagte er. "Das ist entscheidend, dass die Leute sensibilisiert sind für diese Situationen, die in den nächsten Jahren sicher zunehmen werden."