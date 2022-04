"Außer Betrieb": Aktion gegen defekte Bahn-Aufzüge und Rolltreppen in Stuttgart

Defekte Aufzüge oder Rolltreppen an der Bahn-Haltestelle können für manche Reisende ein ernsthaftes Hindernis sein. Eine Protestaktion in Stuttgart hat gleich Wirkung gezeigt.

Wenn Karlheinz Scherwinski auch nur ein paar Stationen mit der S-Bahn fahren will, geht das nicht ganz spontan. Der 69-jährige Stuttgarter ist seit über 30 Jahren auf den Rollstuhl angewiesen. Daher erkundigt er sich immer vorab bei der Deutschen Bahn, ob an den Stationen, an denen er ein- oder aussteigen will, die Fahrstühle funktionieren. Sonst kann es passieren, dass er vom Bahnsteig nicht mehr wegkommt.

"Dann gibt's nur die eine Möglichkeit: In die nächste S-Bahn wieder einzusteigen, um dann bei der nächsten Station hoffentlich wieder aussteigen zu können." Das kann dann auch mal einen längeren Umweg bedeuten, den Scherwinski überwinden muss. Er ist einer der Menschen, die am Donnerstag an der Protestaktion an der Stuttgarter S-Bahn-Haltestelle Feuersee teilnahmen.

Die Aufzüge an den Bahn-Haltestellen werden gebraucht. An der Stuttgarter S-Bahn-Station Feuersee zum Beispiel war der Aufzug nach Auskunft des Aktionsbündnisses gegen Stuttgart 21 ein Jahr außer Betrieb. SWR Foto: Sandra Kolnik

Das ist aber nicht nur für Rollstuhlfahrer ein Problem, auch Menschen zum Beispiel mit Kinderwägen, Fahrrädern oder Gehhilfen stecken fest, wenn der Weg nach oben eine Baustelle ist.

Kritik an Bahn-Reparaturservice

Natürlich kann Technik auch mal kaputt gehen. Warum es aber manchmal Monate dauert, bis ein Fahrstuhl oder eine Rolltreppe wieder in Betrieb sind, das verstehen viele nicht. Aufzüge gehen kaputt, dafür kann die Bahn nichts, sagt Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21, der auch die Protestaktion am Donnerstag organisiert hat.

Sauerborn nennt das Beispiel der Stuttgarter S-Bahn-Haltestelle Feuersee. Dort war der Aufzug nach Auskunft des Aktionsbündnisses ein Jahr lang außer Betrieb. Etwa zehn Prozent aller 2.000 Aufzüge der Deutschen Bahn sind laut einer Statistik des Bayrischen Rundfunks bundesweit defekt, hieß es bei der Protestaktion am Feuersee. Danach dauere es bei mehr als der Hälfte länger als eine Woche, bis sie wieder in Betrieb seien.

Aktion an der Stuttgarter S-Bahn-Haltestelle Feuersee für die Instandsetzung von Aufzügen bei der Bahn. SWR Foto: Sandra Kolnik

Aufzug an der Haltestelle Feuersee funktioniert wieder

Die Protestaktion fand extra an der S-Bahn-Haltestelle Stuttgart-Feuersee statt, weil dort der Aufzug so lange außer Betrieb war. Kurz vorher informierten sich die Veranstalter noch mal bei der Bahn. "Die Antwort war ausdrücklich: mindestens bis Ende April, wenn nicht bis in den Mai hinein, wird das hier nicht in Betrieb sein", berichtet Werner Sauerborn den rund 50 Demonstranten. "Dann kam unsere Pressemitteilung [mit der Ankündigung der Protestaktion, Anm. SWR] raus, und gestern waren wir nochmal gucken - und siehe da: Der Aufzug ist wieder in Betrieb." Die Aufkleber der Bahn mit dem Aufdruck "Der Aufzug steht Ihnen in Kürze zur Verfügung!" haben die Organisatoren der Protestaktion zerknüllt aus dem Mülleimer gefischt.

Deutsche Bahn: Unvorhersehbare Probleme mit der Elektroinstallation

Warum es dann doch plötzlich so schnell ging, dazu äußerte sich die Deutsche Bahn am Donnerstag nicht. Stattdessen kam ein schriftliches Statement, warum die Reparaturen an Aufzügen manchmal länger dauern als geplant. Dort heißt es unter anderem, dass jeder nicht funktionierende Aufzug ein Ärgernis sei. "Deshalb sorgen wir dafür, diese Ausfälle zu reduzieren und regelmäßige Austausche und Reparaturen möglichst rasch mit möglichst wenig Einschränkungen für unsere Kund:innen vorzunehmen."

Im S-Bahnhof Stuttgart-Feuersee habe die Bahn die Aufzüge erneuert. Dabei "kam es leider zu unvorhersehbaren, erschwerten Bedingungen bei der Elektroinstallation, weswegen sich die Deutsche Bahn sich die Inbetriebnahme verzögert hatte. Bei der finalen Abnahmeprüfung wurden zudem leider noch sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, die behoben werden mussten, bevor die Anlage genutzt werden kann", so die Bahn.