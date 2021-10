Stadt Ludwigsburg: Verweilverbot für den Akademiehof erlassen

per Mail teilen

Der Akademiehof ist ein beliebter Treffpunkt in Ludwigsburg - doch vor allem an Wochenenden gab es große Probleme. Jetzt zieht die Stadt die Reißleine.

Die Stadt Ludwigsburg erlässt ein Verweilverbot für den Akademiehof von 23 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Das hat Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) am Donnerstag mitgeteilt. Diese Regelung gilt jeweils in den Nächten von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag. Der Akademieplatz darf aber weiterhin überquert werden und auch der Zugang zum dortigen Parkhaus ist weiter möglich. Nicht jedoch gestattet ist ein "Verweilen" auf dem Akademiehof. Die Polizei werde dieses Verweilverbot kontrollieren und bei Bedarf entsprechend durchsetzen, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Stadtverwaltung und Polizei.

Maßnahme gilt ab sofort für die nächsten vier Wochen

Das Verweilverbot wird von der Stadt Ludwigsburg zunächst für vier Wochen erlassen. Danach soll jeweils neu entschieden werden. Das Verbot gilt bereits am kommenden Wochenende, also am Freitag, 15. Oktober und am Samstag, 16. Oktober. Man nehme die aktuellen Störungen und die Sorgen der Anrainer sehr ernst, sagte Oberbürgermeister Knecht.

"Wir wollen den Platz nicht komplett sperren, aber gemeinsam mit der Polizei weitere Maßnahmen ergreifen, um zur Deeskalation beizutragen. Straftaten wie gewalttätige Übergriffe etwa auf Polizeibeamte oder Sachbeschädigungen können wir dort keinesfalls dulden."

Stimmung unter Feiernden kippt ab einer gewissen Uhrzeit und wird aggressiv

Störer sollen Platzverweise erhalten und Wiederholungstäter neben einer Strafanzeige auch ein Aufenthaltsverbot. Ein Absperren des Akademiehofs habe für die Polizei und die Stadt nie zur Diskussion gestanden, betonte Christian Zacherle, der Leiter des Polizeireviers Ludwigsburg. Die jüngsten Vorkommnisse hätten aber gezeigt, dass ab einer gewissen Uhrzeit die Stimmung kippt und zunehmend aggressiv wird. So seien unter anderem bei Schlägereien auch Polizeibeamte verletzt worden.

Vom Vorzeigeplatz zum Problemfall

Auf dem beliebten Innenstadtareal ist es insbesondere an Wochenenden zu Vermüllung und Auseinandersetzungen gekommen. Hotellerie und Gastronomie hatten den Druck auf die Stadtverwaltung in den letzten Monaten erhöht. Immer wieder jedoch rauften dort Jugendliche, Flaschen zerschellten an Fassaden und Pinkler und Pinklerinnen verrichteten ihre Notdurft im Freien. Dazu kamen junge Erwachsene, die offenbar unter Drogen- und Alkoholeinfluss standen und auf Passanten losgingen. Und eben einfach stehen gelassener Müll.

Kulturprogramm statt wilder Ausschweifungen

Um den Missständen auf dem Akademiehof vorzubeugen, will die Stadt Ludwigsburg zusätzlich auf Kultur und Sozialarbeit setzen. Im nächsten Jahr werde an ein Programm aus den Bereichen Kultur, Musik und Jugendarbeit gedacht, so OB Knecht, "damit sich Menschen dort aufhalten, die dem Platz auch gut tun und nicht schon mit einer feindlichen Gesinnung oder zumindest mit der Absicht, dort Lärm und Ärger zu erzeugen, dort hingehen." Da könnte Stuttgart Vorbild sein.

Der Akademiehof gehört zu den beliebtesten Treffpunkten in der Ludwigsburger Innenstadt. Vor allem Jugendliche und junge Erwachsene schätzen den offenen Platz, an dem auch die Filmakademie Baden-Württemberg und die Akademie für Darstellende Kunst Baden-Württemberg liegen.