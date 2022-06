Gemeinderat stimmt für Klage gegen geplante neue Flugroute

Die Stadt Aichtal (Kreis Esslingen) hat sich deutlich gegen die geplante neue Flugroute am Flughafen Stuttgart positioniert. Der Gemeinderat beschloss am Mittwochabend einstimmig, vor dem Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg zu klagen. Wie andere betroffene Kommunen befürchtet auch Aichtal mehr Fluglärm. Bürgermeister Sebastian Kurz (parteilos) kritisierte auch das Entscheidungsverfahren. Es sei ein intransparentes Verfahren ohne Bürgerbeteiligung gewesen. Die Stadt Aichtal habe aus der Zeitung von den Plänen erfahren. Es müssten auch die Kommunen am Verfahren beteiligt werden, die bisher nicht vom Fluglärm betroffen waren, so Kurz. Vor rund einem Jahr waren die Pläne für eine neue Flugroute am Stuttgarter Flughafen bekannt geworden. Dagegen wehren sich seitdem mehrere Gemeinden und Bürgerinitiativen. Sie befürchten, künftig vom Fluglärm betroffen zu sein. Außerdem forderten sie eine Einbindung in die Planung.