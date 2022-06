Aggressiver Falschfahrer schlägt Mann krankenhausreif

per Mail teilen

Ein aggressiver Autofahrer hat in Korb (Rems-Murr-Kreis) einen anderen Autofahrer krankenhausreif geschlagen. Die Ermittlungen der Polizei laufen noch. Der Mann war in Korb verkehrt herum in einer Einbahnstraße unterwegs, wendete und wollte einparken. Laut Polizei dauerte das einem anderen 24-jährigen Autofahrer offenbar zu lang. Dieser hupte mehrfach. Der 57 Jahre alte Falschfahrer stieg nach Angaben der Polizei aus seinem Auto aus, öffnete die Fahrertüre des 24-Jährigen und schlug mehrfach auf den jungen Mann ein. Laut Polizei ließ der aggressive Autofahrer erst von seinem Opfer ab, als Passanten dazwischen gingen. Der 24-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.