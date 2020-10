In Urbach (Rems-Murr-Kreis) hat ein Mann ein Mädchen schwer verletzt. Laut Polizei hatte er die Siebenjährige an einem Zebrastreifen angesprochen und dann in die Luft geworfen.

Der 35-Jährige hatte gesagt, er wolle dem Mädchen zeigen, wie man richtig über einen Zebrastreifen gehe. Imago imago images / Imaginechina-Tuchong

Der Vorfall ereignete sich am Samstagvormittag. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 35-Jährige das Mädchen an einem Zebrastreifen angesprochen und gesagt, er wolle ihr zeigen, wie man richtig über einen Zebrastreifen gehe. Dann habe er die Hand der Siebenjährigen ergriffen und das Kind durch die Luft geworfen. Das Mädchen stürzte und verletzte sich. Das hielt den Mann nicht davon ab, das Kind nochmals in die Luft zu werfen.

Der 35-Jährige stand offenbar unter Drogen

Passanten griffen beherzt ein und hielten den Mann fest, bis die Polizei kam. Auch den Beamten gegenüber habe sich der Mann äußerst aggressiv verhalten, so die Polizei. Er stand offenbar unter Drogeneinfluss und kam in eine Spezialklinik. Das Mädchen erlitt nach ersten Informationen schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden.