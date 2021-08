Ein Verkäufer ist im Landkreis Ludwigsburg von einem Affen gebissen worden. Ein älterer Mann habe einen Laden in der Innenstadt von Bietigheim-Bissingen mit einem kleinen Affen auf der Schulter betreten, berichtete die Polizei am Sonntag. Er bat um Spenden für einen Zirkus. Der 24-jährige Mitarbeiter des Ladens kam dieser Bitte am Samstag nach und streichelte den Affen. Dabei wurde er von dem Tier gebissen. Der Verkäufer schickte den Spenden-Sammler mitsamt Affen daraufhin nach draußen. Später begab sich der 24-Jährige in ärztliche Behandlung. Die Polizei sucht nun nach dem Sammler und dem Affen, da durch den Biss möglicherweise Krankheitserreger übertragen worden sein könnten.