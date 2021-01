Der in Stuttgart geplante Präsenzparteitag der baden-württembergischen AfD wird nicht stattfinden, wie der Landesvorstand in einem Schreiben mitteilte. Die Abgeordneten wollten am 6. und 7. Februar in der Messe Stuttgart zusammenkommen, um die Landesliste für die Bundestagswahl im September aufzustellen. Als Grund der Absage nannte der Landesvorstand eine Auflage des Gesundheitsamtes, die eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Person vorschreibt. "Eine Erfüllung dieser Auflage wäre uns nur möglich, wenn wir die Teilnehmerzahl für die Aufstellungsversammlung beschränken würden", heißt es in dem Schreiben. Eine Beschränkung der Teilnehmerzahl sei in der Satzung nicht vorgesehen und würde erhebliche Rechtsunsicherheit erzeugen. Schon mehrfach sind in den vergangenen Wochen AfD-Parteitage abgesagt worden. So hat die AfD noch immer kein Programm und keine Spitzenkandidaten für die Landtagswahl im März. Bei einer Mitgliederbefragung hatte die Doppelspitze aus Bernd Gögel und Emil Sänze, zwei Widersacher aus dem AfD-Fraktionsvorstand im Landtag, keine überzeugende Mehrheit erhalten. Wie es in dieser Frage weitergeht, ist derzeit unklar.