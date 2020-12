Der für das kommende Wochenende in Göppingen geplante Präsenzparteitag der baden-württembergischen AfD steht weiter auf der Kippe. Die Partei ist am Montag mit einer einstweiligen Verfügung gegen die Betriebsgesellschaft der EWS-Arena in Göppingen, in der sie den Parteitag abhalten will, gescheitert. Die Betriebsgesellschaft der Halle hatte den Vertrag mit der AfD kürzlich gekündigt. Der Geschäftsführer der EWS-Arena Gerd Hofele sagte dem SWR, dass er froh über die Bestätigung des Gerichts sei. In der aktuellen Situation sei die Durchführung einer solchen Veranstaltung nicht angemessen. Der Sprecher des AfD-Landesvorstands Markus Frohnmaier hält das für "nicht hinnehmbar". Die AfD prüft weitere rechtliche Schritte.