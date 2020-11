per Mail teilen

Die baden-württembergische AfD hat sich im Streit um den Ort für ihren Landesparteitag durchgesetzt: Wie die Partei bestätigte, findet die Veranstaltung im Dezember nun doch in Göppingen statt.

Man werde den Landes- oder Programmparteitag als Präsenzparteitag nun in der EWS-Arena am 5. und 6. Dezember durchführen, bestätigte ein Sprecher des Landesverbands. "Artikel 21 des Grundgesetzes garantiert den demokratischen Willensbildungsprozess politischer Parteien, und deshalb ist es konsequent, dass die Stadtverwaltung jetzt einlenkt und nicht weiter verhindern will, dass wir ein Wahlprogramm für die Landtagswahl 2021 beschließen." Die AfD rechnet laut Sprecher mit rund 800 Teilnehmern.

Knackpunkt Corona-Verordnung

Zunächst hatte die Stadt Göppingen mitgeteilt, dass die Veranstaltung nach ihrer Auffassung aufgrund der Corona-Verordnung nicht erlaubt sei. Der AfD-Landesverband habe sich aber nun auf eine neue Rechtsgrundlage berufen, die die Bedeutung der Parteien hervorhebt.

"Wir halten Versammlungen in dieser Größenordnung zu dieser Zeit nicht für angemessen, sind rechtlich aber nicht in der Lage, das zu verhindern", sagte ein Sprecher der Stadt.

AfD erhält von vielen Städten eine Absage

In den vergangenen Monaten hatte sich der Landesverband bei der Suche nach einem Ort für einen Parteitag eine ganze Reihe von Absagen eingehandelt. Zuletzt hatte die AfD vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart durchgesetzt, die Veranstaltung auf der Heilbronner Theresienwiese in einem Zelt abhalten zu dürfen. Göppingen wird aber bevorzugt, weil dort der Parteitag in einer Halle stattfinden kann.