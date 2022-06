Gerichtsentscheid: AfD darf ihren Landesparteitag in Bad Cannstatt abhalten

Die baden-württembergische AfD kann ihren für kommendes Wochenende geplanten Landesparteitag nun doch wie beabsichtigt in der Stuttgarter Carl-Benz-Arena abhalten. Das Landgericht Stuttgart gab am Montag einem Eilantrag des AfD-Landesverbandes statt, so ein Gerichtssprecher. Die Kündigung des Mietvertrags durch den Hallenbetreiber ist aus Sicht des Gerichts unwirksam. Der Betreiber hatte die Kündigung mit hohen Sicherheitsanforderungen und einem parallel laufenden Konzert der "Fantastischen Vier" mit bis zu 100.000 Besuchern im nahegelegenen Neckarpark begründet. Zudem rechne die Polizei damit, dass die linke Szene in Bad Cannstatt den Parteitag stören wolle. Das ließ das Gericht nicht gelten. Der Staat müsse für die Sicherheit sorgen, so der Gerichtssprecher. Zum Landesparteitag der AfD werden am 2. und 3. Juli bis zu 1.000 Delegierte erwartet.