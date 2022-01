Stuttgart: Ärztlicher Notdienst nur schwer zu erreichen

Eigentlich ist der ärztliche Notdienst über die Rufnummer 116 117 zu erreichen. Die Kassenärztliche Vereinigung BW hat das System allerdings umgestellt - sehr zum Ärger von Heimen und Patienten.

Seit fünf Jahren pflegt Serdal Sahin seinen an Alzheimer erkrankten Vater zu Hause. Denn seit fünf Jahren ist der Vater bettlägerig, Pflegestufe fünf. Er ist nicht mehr ansprechbar und braucht eine Magensonde. Außerdem muss immer wieder ein Arzt kommen und den Katheter wechseln. Ohne seine Schwester und seine Frau würde er das alles nicht schaffen, sagt Sahin. Er braucht aber auch die Unterstützung des ärztlichen Notdienstes. Bis vor kurzem funktionierte das problemlos: "Wenn ich die 116 117 anrufe, dann ist jemand dran und zwar innerhalb von wenigen Minuten", erinnert sich Sahin. Und er habe auch gewusst, dass auf der anderen Seite ein kompetenter Ansprechpartner dran war.

Serdal Sahin (rechts im Bild) und seine Schwester am Bett ihres an Alzheimer erkrankten Vaters in Stuttgart. SWR

"Bin ich überhaupt an der richtigen Adresse?"

Bis Dezember 2021 landeten alle Anrufe über die Rufnummer 116 117 bei der Leitstelle, wo das Deutsche Rote Kreuz extra Mitarbeiter dafür beschäftigt hat. Dann stellte die Kassenärztliche Vereinigung BW (KV) den ärztlichen Notdienst in Stuttgart auf ein Callcenter um - so wie es bundesweit überall passieren soll. Seitdem verbringt Serdal Sahin bis zu 40 Minuten in der Warteschleife und bekommt alles andere als einen kompetenten Ansprechpartner an die Strippe.

"Beim vorletzten Mal habe ich das Gefühl gehabt, die andere Seite versteht mich gar nicht", sagte er dem SWR. "Wenn ich Pflegestufe fünf sage, dann brauche ich eigentlich nicht mehr viel dazu sagen, welche Probleme wir mit so einem Patienten zu Hause haben." Aber seit der Umstellung "kommen befremdliche Fragen" und er frage sich: "Bin ich überhaupt an der richtigen Adresse?"

Umstellung auf Callcenter: Auch Hausärzte und Pflegeheime sind unzufrieden

Nicht nur pflegende Angehörige beklagen die Umstellung. Auch Hausärzte und Pflegeheime finden den Zustand unerträglich. Die Pflegeheime des "Eigenbetrieb Leben & Wohnen" betreiben unter anderem mehrere Einrichtungen in Stuttgart. Der Geschäftsführer, Marc Bischoff, spricht von einem massiven Problem. Seine Pflegekräfte warten bis zu 50 Minuten darauf, dass sie durchkommen, auch abends und in der Nacht.

Im Nachtdienst seien pro Haus zwischen zwei und vier Pflegekräfte im Einsatz. "Das heißt, uns bricht da eine Pflegefachkraft weg, die in dem Moment nicht bei der Versorgung von Bewohnern dabei ist, sondern die gebunden ist und warten muss, bis endlich jemand ans Telefon geht."

Kassenärztliche Vereinigung bittet um Geduld

Johannes Fechner von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg räumte ein, dass es derzeit Probleme mit der Rufnummer 116 117 gibt. Er bat um Geduld. Das Ganze sei der Pandemie geschuldet. "Wir haben die Schichtzeiten verändert, Überstunden angeordnet, wir haben Ärzte mit in die Leitstelle aufgenommen, wir haben neue Mitarbeiter", sagte er dem SWR. Er versprach: "Wenn die Pandemie vorbei sein wird, wird auch unsere Erreichbarkeit wieder funktionieren."

Eigene Notrufnummer für Pflegeheime

Laut Fechner haben Pflegeheime eine eigene Nummer für Notfälle bekommen. Die ist aber in den Pflegeheimen, für die Marc Bischoff zuständig ist, noch nicht angekommen. Er möchte jetzt mit der KV ins Gespräch kommen und gemeinsam zügig eine pragmatische Lösung finden. Für Serdal Sahin und seinen Vater wäre es in ihrem ohnehin schon anstrengenden Pflegealltag auf jeden Fall eine große Erleichterung, wenn der ärztliche Notdienst seiner Aufgabe bald wieder gerecht werden würde.