Bereits seit Mittwoch erstrahlen wieder die "Glanzlichter Stuttgart", acht Lichtkunstwerke auf dem Schlossplatz und tausende LED-Lampen entlang der Königstraße.

Der Weihnachtsmarkt in Stuttgart ist coronabedingt abgesagt worden - als Alternative beginnt am Donnerstag der sogenannte "Adventszauber" in der Innenstadt. Neben den "Glanzlichtern" sind 33 Hütten und Stände in der Stuttgarter City verteilt aufgebaut. Geboten wird ein weihnachtliches Sortiment. Dazu gehört auch der Verkauf von Maroni und typischen Süßwaren wie gebrannte Mandeln, Magenbrot oder Schokofrüchte. Glühwein und Bratwurst gibt es nicht.

An Sonn- und Feiertagen bleiben die Stände geschlossen. Der "Adventszauber" dauert bis zum 9. Januar.