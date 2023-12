per Mail teilen

"Bin ich blöd, wenn ich Adventskalender sammle?", fragte die Waiblingerin sich anfangs - und tat es dann trotzdem. An die Kinder von heute hat die 76-Jährige eine Botschaft.

Die Weihnachtszeit ist für viele Menschen eine stressige Zeit. Auf Ilse Erfurth trifft das ganz besonders zu. Hunderte Adventskalender hat die Frau aus Waiblingen (Rems-Murr-Kreis) in den letzten Tagen im Kameralamtskeller in Waiblingen aufgehängt. Dort stellt sie bis zum 10. Dezember ihren Besitz aus. Seit mehr als 30 Jahren sammelt Ilse Erfurth Adventskalender. 555 Stück nennt sie inzwischen ihr Eigen.

"Bin ich blöd, wenn ich Adventskalender sammle?"

Ihren Anfang nahm Erfurths Sammlerkarriere im Jahr 1989. Damals hatte sie einen Adventskalender mit Motiven aus dem Stuttgarter Schloss. Den fand Erfurth zu schön, um ihn wegzuwerfen.

"Und dann habe ich meinen Mann gefragt: 'Sag mal, wie sieht das denn aus, wenn ich jetzt Adventskalender sammle? Bin ich dann blöd oder was?'", sagt Erfurth. Keinswegs sei das "blöd", habe ihr Mann Klaus geantwortet. Adventskalender sammelten schließlich nicht viele Leute. Gesagt, getan: In den nächsten Jahrzehnten häufte Erfurth hunderte Kalender an.

Adventskalender ohne Inhalt: Erfurths Botschaft an Kinder

Erfurth hat Kalender mit Engelsmotiven, als Aufsteller in viereckiger Form oder Kalender mit Kunst von Hundertwasser oder Caspar David Friedrich. Eines haben sie alle gemeinsam: Einen Inhalt in Form von Schokolade oder anderen Konsumartikeln haben die Kalender nicht. Stattdessen geht es schlicht um die schönen Motive hinter den Türchen.

"Ich möchte den heutigen Kindern eigentlich auch zeigen, dass es Adventskalender gibt ohne Inhalt, ohne Schokolade, ohne für Erwachsene die Parfümfläschchen oder was auch immer da drin sein mag", sagt Erfurth. Dafür stellt sie ihre Kalender dieses Jahr nun schon zum achten Mal in Waiblingen aus. Die Ausstellung im Kameralamtskeller ist täglich von 12 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.

In den nächsten Tagen sind Erfurths Adventskalender in Waiblingen zu sehen. SWR

Sammeln verbindet Ilse und Klaus Erfurth

Ilse Erfurth und ihren Mann Klaus schweißt die Sammelleidenschaft auch Jahrzehnte nach dem Start noch zusammen. Oft sitzt sie mit Klaus zusammen und blättert durch die Kataloge der Verlage mit neuen Kalendern. "Da gefällt einem dieser oder jener, das macht einfach Freude und meistens haben wir dann doch den gleichen Geschmack", sagt Erfurth. "Man könnte sich nochmal 50 Kalender anschaffen - wenn man wollte."