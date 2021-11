Adventsaktionen der christlichen Kirchen

Die christlichen Kirchen in Stuttgart bieten im Advent besondere Aktionen an - viele davon digital, wegen der Corona-Pandemie. Beispielsweise veranstalten die evangelischen und katholischen Jugend- und Citykirchen in Stuttgart eine Straßen- und Postkarten-Aktion mit Engeln: Im Haus der Katholischen Kirche in der Königstraße hängen beleuchtete Engelsflügel im Fenster - mit denen können Passanten ein Foto oder Selfie machen und es an Bekannte schicken. Im Stuttgarter Norden gibt es einen digitalen Adventskalender, ebenfalls ökumenisch. Das Motto: "Tragt in die Welt nun ein Licht". Dabei können Interessierte jeden Morgen ein Video geschickt bekommen, die Filme sind auch auf den Webseiten der Kirchen zu sehen.