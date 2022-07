ADAC warnt an den kommenden Wochenenden vor Staus rund um Stuttgart

Dieses und nächstes Wochenende rechnet der ADAC mit langen Staus. Zum Ferienbeginn im Land geht es Ende Juli richtig los. Wo wird es besonders voll?

Die größten Staus gibt es vermutlich auf der A8, erklärte der ADAC Württemberg heute in Stuttgart. Besonders heikel sei der Albaufstieg zwischen Aichelberg und Hohenstadt (beide Kreis Göppingen). Durch die Blockabfertigung am Gruibinger Tunnel werde es zu größeren Verzögerungen kommen, denn dieser Abschnitt mache schon den ganzen Sommer über Probleme. "Da könnten schon acht bis 15 Kilometer Stau zusammen kommen", schätzt ein ADAC-Staumelder.

Staus drohen gerade an Baustellen - aktuell etwa auf der A8 bei Pforzheim. dpa/picture-alliance

Baustelle bei Pforzheim als Nadelöhr

Auch die Dauerbaustelle bei Pforzheim dürfte für Verkehrsstörungen sorgen - nicht nur an diesem Wochenende, wo in Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland die Sommerferien beginnen. Sondern auch am ersten Ferienwochenende in Baden-Württemberg, ab 29. Juli, seien Staus auf der A8 kaum zu vermeiden. Der Grund: Dort wird der Verkehr um eine Fahrbahn verengt.

Staus drohen vor allem auf Autobahnen Richtung Süden

Neben Staus auf der A8 rechnet der ADAC zu Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg in der letzten Juli-Woche auch mit Verkehrsstörungen auf der A7 ab dem Kreuz Feuchtwangen in Richtung Österreich. Stark staugefährdet sind generell alle Autobahnen Richtung Süden vor allem zu den beliebten Reisezielen Italien und Kroatien. Weil es derzeit zum Teil Schwierigkeiten bei Flugreisen gibt, rechnet der ADAC damit, dass dieses Jahr viele Urlauber auf das Auto umsteigen. Und damit die Straßen noch voller werden, als sonst.

Besonderes Staurisiko am ersten Freitag in den Ferien

Die stärkste Staubelastung für das erste Ferienwochenende in Baden-Württemberg erwartet der ADAC bereits am Freitag, 29.Juli. "Dann treffen Berufsverkehr und Urlaubsverkehr aufeinander", so der ADAC. Auch am folgenden Tag wird es vermutlich sehr voll. Denn immer Samstags ist in den Feriengebieten Bettenwechsel: Die einen fahren schon wieder heim, die neuen Gäste kommen in die Quartiere.

Der Drackensteiner Hang am Rande der Schwäbischen Alb: Schon Ende Juli kehren die ersten Urlauber zurück aus dem Süden. dpa Bildfunk Picture Alliance

Vor allem Urlauber aus Nordrhein-Westfalen und einigen norddeutschen Bundesländern sind wieder auf der Rückreise. Denn dort gehen in den kommenden Wochen die Sommerferien an den Schulen schon wieder zu Ende. Also dürfte es auch auf den Autobahnen Richtung Norden viel Verkehr geben. Auch im benachbarten Ausland wie in Österreich und der Schweiz ist auf den klassischen Urlaubsrouten mit Staus zu rechnen.

"Bei der Streckenplanung sollte man immer einen Zeitpuffer einkalkulieren und sich auf Staus einstellen."

ADAC-Tipp: Lieber etwas später fahren

Am Sonntag, 31. Juli, rechnet der ADAC zumindest vormittags mit größeren Chancen auf freie Fahrt. Noch besser sei es, am Dienstag oder Mittwoch der ersten Augustwoche in den Urlaub zu starten. An diesen Tagen erwartet der ADAC deutlich weniger Verkehr auf den Autobahnen im Land. Um den Reiseverkehr zu entlasten, gibt es im Juli und August nicht nur an Sonn- und Feiertagen, sondern auch an Samstagen ein LKW-Fahrverbot.

Staugefährdete Strecken in Baden-Württemberg

A5 Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim – Heilbronn – Nürnberg

A7 Würzburg – Ulm – Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe – Stuttgart – München

A81 Stuttgart – Singen

Straßen im Großraum Stuttgart

Was tun bei Hitze im Auto? Auch zu Ferienbeginn rechnen die Meteorologen noch mit Temperaturen bis zu knapp 30 Grad. Bei Stau in der Sonne kann sich das Auto schnell aufheizen. Wichtig sind deshalb ausreichend Getränke. Experten empfehlen drei Liter Flüssigkeit pro Person - vor allem Wasser, verdünnte Säfte oder Tee. Kleine leichte Snacks wie Obst, Gemüse oder Käsewürfel gelten als optimale Ergänzung.

Baustellen in Baden-Württemberg mit Staugefahr