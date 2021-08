Zum Beginn der Sommerferien rechnet der ADAC Württemberg mit viel Verkehr auf den Autobahnen in der Region und rät Urlauberinnen und Urlaubern, einen Zeitpuffer und regelmäßige Pausen einzuplanen. Zu den staugefährdetsten Autobahnstrecken in Baden-Württemberg gehört weiter der Albaufstieg der A8. Zwischen Aichelberg und Hohenstadt sei mit längeren Verzögerungen zu rechnen, so der ADAC. Ursache ist die Blockabfertigung am Gruibinger Tunnel. Auch der Großraum Stuttgart sei ein Verkehrsschwerpunkt. Besonders groß sei das Staurisiko am Freitag und Samstag, so der ADAC. An den Tagen gebe es jeweils vor 8 Uhr und nach 18 Uhr die besten Chancen, zumindest den größten Staus zu entgehen. Ab Sonntagvormittag rechnet der ADAC dann mit weitgehend freier Fahrt.