Acht Verletzte durch Pfefferspray in Stadtbahn

Ein Jugendlicher hat in einer Stadtbahn in Stuttgart am Donnerstagabend Pfefferspray versprüht. Dadurch wurden nach Angaben der Stuttgarter Feuerwehr acht Menschen verletzt, sechs mussten im Krankenhaus behandelt werden. Eine Mutter mit zwei Kleinkindern wurde direkt mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Auf einem Parkplatz wurde eine Sammelstelle für die Verletzten eingerichtet. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter, einen 16-jährigen Jugendlichen, vorläufig festnehmen. Ob er er das Pfefferspray absichtlich oder versehentlich versprüht hat, ist laut Polizei nicht bekannt. Der Jugendliche wurde von der Polizei aufs Revier mitgenommen und dann der Mutter übergeben.