Der Spritpreis ist derzeit so teuer wie nie. Das hat der Automobilclub ADAC ermittelt. Auch andere Verkehrsclubs - wie der Auto-Club-Europa in Stuttgart - befürchten weitere Preissteigerungen und fordern Spritpreisbremsen. Einfluss auf den Kraftstoffpreis hat aus Sicht des Auto-Clubs-Europa - ACE vor allem die aktuell steigende Nachfrage, weil sich die Wirtschaft von den coronabedingten Einschnitten erhole. Die Produktion werde hochgeschraubt, die Mobilität steige wieder. Im Herbst sei außerdem Heizöl besonders gefragt, das treibe auch den Dieselpreis an, da dasselbe Rohöl benötigt werde. Weiter spiele die Einführung der CO2 Steuer Anfang des Jahres eine Rolle. Auch der Präsident des Autoclubs Mobil in Deutschland fordert - gerade mit Blick auf die neue Ampel-Koalition - eine Spritpreisbremse. Bei etwa 1,80 für Diesel und 2 Euro für Benzin müssten die Kosten pro Liter gestoppt werden.