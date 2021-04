Die Filmwelt in Hollywood hat einen Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg für seinen Trickfilm geehrt. Der Regisseur Max Lang bekam den Animationspreis "Annie Award" in der Sparte "Special Production" für seinen Animationsfilm "The Snail and the Whale" nach der Kinderbuchvorlage der britischen Autorin Julia Donaldson (dt. Titel: Die Schnecke und der Buckelwal). Die Annie Awards für Film-, Fernseh- und Videospiel-Produktionen werden in mehr als 30 Kategorien verliehen.