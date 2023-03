Stuttgart: Europas größte Bildungsmesse Didacta mit 56.000 Besuchern

per Mail teilen

Am Wochenende ist die Didacta in Stuttgart zu Ende gegangen. Fünf Tage lang haben mehrere hundert Aussteller auf der Bildungsmesse Produkte und Innovationen präsentiert.

Europas größte Bildungsmesse Didacta hat vom 7. bis 11. März mehr als 56.000 Besucherinnen und Besucher gezählt. Mehr als 1.500 Programmpunkte hätten die Didacta mit ihren drei Themenbereichen Frühe Bildung, Schule und Berufliche Bildung zu einer Bühne für Bildungsthemen gemacht, teilte die Messe Stuttgart am Sonntag mit.

Themenvielfalt auf der Didacta

730 Ausstellerinnen und Aussteller präsentierten auf 60.000 Quadratmetern Innovationen, Produkte und Dienstleistungen. Im Zentrum der Messe standen Themen wie Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Fachkräftemangel, psychische Gesundheit und die Gestaltung neuer Lernräume.

Die nächste Didacta findet vom 20. bis 24. Februar 2024 in Köln statt. Im Jahr 2025 soll sie dann wieder auf die Messe nach Stuttgart kommen.

Auch öffentlich-rechtliche Sender stellten aus

Am Samstag haben ARD, ZDF und Deutschlandradio eine Auswahl ihrer Bildungsangebote vorgestellt. Die zentralen Thema der öffentlich-rechtlichen Sender waren Bildung und die Förderung der Medienkompetenz.

Auf einer Fläche von 100 Quadratmetern konnten Fachbesucherinnen und Fachbesucher Einblicke in die Angebote bekommen. Darunter Apps, sowie Angebote für das Internet und die virtuelle Realität, die für den Unterricht bestimmt sind. In einem Interview sprach SWR-Intendant Kai Gniffke außerdem über die Auswirkungen mangelnder Medienkompetenz und wie dies zur Gefahr für die Demokratie in Deutschland werden könnte.