Es ist das Ende des Feinstaubalarms. Am Mittwoch endete die Saison. Und sie wird nicht wiederkommen. Die Stadt Stuttgart hat sie abgeschafft. Höchste Zeit für einen Abschiedsbrief.

Ein Bild aus der Vergangenheit: Feinstaubalarm in Stuttgart dpa Bildfunk picture alliance/Sina Schuldt/dpa

Lieber Feinstaubalarm,



alt bist Du ja nicht geworden. Gerade einmal vier Jahre. Aber immerhin. Viele Stuttgarter hätten Dir ja gewünscht, dass Du gar nicht erst geboren wirst. Ich aber finde: Du kamst viel zu spät. Denn bereits im Jahr 2005 – also vor 15 Jahren – wurden die Feinstaub-Grenzwerte überschritten. Feinstaubkleber, Nasswischen und -kehren der Straßen: Es wurde damals viel experimentiert, um dich wegzukriegen – doch ohne wirklichen Erfolg.

Als Du dann kamst, elf Jahre später, da war Dein Namensgeber - der Feinstaub - das ganz große politische Thema. Aber eigentlich hätten wir damals schon über die Stickoxide reden müssen. Besser noch: nicht nur reden, sondern handeln. Aber wie gesagt, Feinstaub war damals das große Thema und so kamst Du und zwar nicht vor allem aus der Einsicht, dass endlich etwas für die Gesundheit der Menschen im Stuttgarter Kessel getan werden müsste, sondern weil empfindliche EU-Strafzahlungen drohten.

Feinstaubalarm wurdest Du genannt. Ein Begriff, der Dich – nein, ganz Stuttgart – bekannt gemacht hat. Eine Berühmtheit, auf die viele aber gern verzichtet hätten. "Da bleiben die Touristen weg", "man spottet über uns", "der Wirtschaftsstandort ist in Gefahr": Was wurde nicht alles befürchtet. Im Gemeinderat gab es sogar den Antrag, Dich doch lieber in "Luftreinhaltetage" umzutaufen.

Dicke Luft SWR

Dazu kam es nicht. Und die Luft im Stuttgarter Kessel ist immer noch nicht wirklich rein. Aber sie ist besser geworden. So gut zumindest, dass wir beim Feinstaub – und an den offiziellen Messstellen sogar bei den Stickoxiden – Stand heute unter den Grenzwerten liegen.

Dir den ganzen Ruhm dafür zuzuschreiben, wäre vermessen. Aber einen gewissen Anteil hast Du. Denn eins hast Du geschafft: Wir hier in Stuttgart haben eine Menge über die Luft im Kessel gelernt, wissen über austauscharme Wetterlagen Bescheid, über die sogenannten Komfortkamine und die besondere Situation am Feinstaub-Hotspot Neckartor.

Dass die erst später mit der Stickoxid-Problematik gekommenen Dieselfahrverbote, neuere Verbrennungsmotoren, mehr E-Autos, Tempolimits, das Lkw-Durchfahrtsverbot, ständig mehr Job-Tickets für Bus und Bahn auch eine Rolle spielen – geschenkt. Ebenso, dass Du als Feinstaubalarm nicht wirklich ein Alarm, sondern viel mehr ein Appell, also eine Empfehlung warst – auch das geschenkt. Und dass viele der Maßnahmen so getroffen wurden, dass die Luft in erster Linie an den Messstellen sauberer wird, auch darüber können wir gern an einem anderen Tag reden.

Feinstaub Messstation am Stuttgarter Neckartor dpa Bildfunk Fotograf:Sebastian Gollnow

Heute aber wollen wir Dich feiern. Denn von Anfang an war klar: Das Ziel muss immer sein, dass die Luft so gut wird, dass wir Dich nicht mehr brauchen. Und das ist jetzt amtlich der Fall.

Ach, eins noch: Wenn Dir nun langweilig werden sollte: anderswo auf der Welt könntest Du noch ganz groß rauskommen. In Mexiko-City zum Beispiel, aber auch in Peking, Mumbai oder Kairo.

Dein Philipp