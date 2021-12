Reimer: Viel für Luftreinhaltung in Stuttgart getan

Der Stuttgarter Regierungspräsident Wolfgang Reimer (Grüne) geht zum 1. Januar in den Ruhestand. In einer Bilanz resümierte der 65-Jährige, dass er allen voran für die Luftreinhaltung in Stuttgart viele Jahre konsequent gearbeitet habe. Auch der Natur- und Umweltschutz sei ihm immer besonders wichtig gewesen. Der Diplom-Agraringenieur und Bio-Bauer Reimer war rund fünf Jahre im Amt. Auf ihn folgt Susanne Bay, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Landtag. Sie soll das Amt am 1. Februar antreten.