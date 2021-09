Abschied und Trauer

Der November ist traditionell der Monat, in dem der Toten gedacht wird - am 22. November wird in den christlichen Kirchen der sogenannte Totensonntag begangen. Ein ritualisiertes Gedenken und immer wieder auch Abschiednehmen, von Menschen, die nicht mehr unter uns sind

Um dieses Abschiednehmen in Zeiten von Corona geht es in einem Fall, der im Frühjahr in Stuttgart spielt, während des ersten Lockdowns.