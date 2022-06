"RAF-Verhandlungssaal" in Stammheim kann abgerissen werden

per Mail teilen

Der Gerichtssaal in Stuttgart-Stammheim, der durch Prozesse gegen die Terroristinnen und Terroristen der RAF weltweit bekannt wurde, darf abgerissen werden. Die Denkmalschutzbehörden genehmigten laut dem baden-württembergischen Finanzministerium den Abriss des ehemaligen Verhandlungssaals. Ihre Zustimmung war nötig, denn das Gebäude wurde 2013 als Kulturdenkmal eingestuft. Das Land will jetzt auf dem Gelände ein Justizvollzugskrankenhaus errichten, weil das bisherige Gefängniskrankenhaus auf dem Hohenasperg überaltert ist und zu wenig Behandlungskapazitäten hat. Für den Neubau sind im Haushalt laut Ministerium 25 Millionen Euro eingeplant. Bis 1997 gab es im alten Gebäude 49 RAF-Verfahren mit Angeklagten wie Ulrike Meinhof, Andreas Baader und Gudrun Ensslin. In den vergangenen Jahren wurde es nicht genutzt und war für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Landes-Justizministerin Marion Gentges (CDU) spricht gegenüber dem SWR von einem bedeutenden Schritt für die Gesundheitsfürsorge im Justizvollzug.