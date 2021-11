per Mail teilen

Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Esslingen fördert den Einsatz von Stoffwindeln. Eltern, die ein Mehrwegwindel-Paket anschaffen, erhalten einmalig einen finanziellen Zuschuss von 50 Euro. Die Mehrwegwindeln sind aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt und werden in der Waschmaschine gewaschen. Die Abfallwirtschaftsbetrieb in Esslingen erhofft sich so den Müll durch Windeln zu reduzieren.