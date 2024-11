Wer am ersten Adventswochenende einen Ausflug plant und die A81 befahren will, sollte etwas Geduld mitbringen. Denn die Böblinger "Elefantenbrücke" wird abgerissen.

Am ersten Adventswochenende ist auf der A81 rund um Sindelfingen (Kreis Böblingen) Geduld gefragt. Weil ein Teil der Böblinger "Elefantenbrücke" abgerissen wird, wird die stark genutzte Autobahn 81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb für mehrere Tage voll gesperrt.

Der gesamte Verkehr zwischen Stuttgart und Singen wird daher von Freitagabend bis Montagfrüh durch die Sindelfinger Innenstadt rollen. Auch bei früheren Autobahnsperrungen im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A81 war die Umleitungsstrecke durch Sindelfingen überlastet gewesen. Am kommenden Wochenende könnte der Weihnachtsmarkt in Böblingen und der samstägliche Andrang auf Einkaufszentren die Geduld der Autofahrer auf eine noch härtere Probe stellen.

Deckel statt "Elefantenbrücke" zwischen Sindelfingen und Böblingen

Die sogenannte Elefantenbrücke verbindet Sindelfingen und Böblingen. Ein Teil der Brücke führt über die Bahngleise und bleibt bestehen, ein anderer über die Autobahn wird abgerissen. Er wird von der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau Gesellschaft (DEGES) durch einen 850 Meter langen Deckel ersetzt, der die angrenzenden Stadtteile vor Straßenlärm schützen. Dieser Deckel soll bis zum kommenden Sommer fertig sein.

Nach Angaben der DEGES und der Stadt Sindelfingen wird die Autobahn von 22 Uhr am Freitag (29.11.) bis gegen 5 Uhr am Montagmorgen (2. Dezember) gesperrt. Wer von Süden kommt, wird in dieser Zeit an der Ausfahrt Sindelfingen-Ost umgeleitet. In der Gegenrichtung muss die Autobahn an der Ausfahrt Böblingen-Hulb verlassen werden.

Bauarbeiten bringen auch Einschränkungen für Busse mit sich

Wegen der Bauarbeiten soll es auch zu Einschränkungen für Busse kommen. Vom Sommer an kehren diese wieder auf ihre alten Linien zurück, versprechen die Verkehrsverbünde Stuttgart (VVS).

Die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird derzeit von zwei auf drei Fahrspuren verbreitert. Seit Baubeginn 2021 wird die A81 immer wieder gesperrt, weil im Zuge des Ausbaus zahlreiche querende Brückenbauwerke an die neue Breite der Autobahn angepasst werden müssen. Die Bauarbeiten sollen 2027 fertig sein, sie kosten rund 490 Millionen Euro.