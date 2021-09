Staugefahr am Wochenende: Vollsperrung auf der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen

per Mail teilen

Autofahrer brauchen auf der A81 an diesem Wochenende Geduld: Wegen Bauarbeiten wird die Autobahn von Freitag bis Sonntag voll gesperrt - die Umleitung erfolgt in zwei Phasen.

Damit es in ein paar Jahren auf der A81 zwischen Böblingen und Sindelfingen einmal mehr Platz hat, wird es an diesem Wochenende ganz schön eng. Wegen einer Vollsperrung geht nichts mehr auf der Autobahn und die Autofahrer werden von Freitagabend ab circa 22 Uhr bis Sonntagmorgen circa 9 Uhr umgeleitet. Auch die Kreisstraße K1073 wird zwischen Böblingen und Dagersheim gesperrt. Auch die Busse der Stadtverkehrslinie 731 sowie die Regionalbuslinien 736 und 766 sind betroffen. Die Haltestellen Calwer Straße und Calwer Straße/Hulb werden während der Straßensperrung nicht angefahren.

Pressestelle DEGES

Brücke über der 81 bei Böblingen wird angerissen

Nach Angaben des Landratsamts wird im Zuge der Erweiterung der A81 eine Brücke abgebrochen. Konkret geht es um den südlichen Überbau der Brücke, die sich nahe des Flugfelds über die Autobahn spannt und die Städte Böblingen und Sindelfingen miteinander verbindet. Der nördliche Überbau der Brücke bleibt laut Behörde vorerst bestehen und soll den übrigen Verkehr aufnehmen. Die Zeit der Vollsperrung auf der Autobahn wird außerdem von der Deutschen Bahn genutzt, ein paar hundert Meter weiter ebenfalls eine Brücke abzureißen und eine Interimsbrücke aufzubauen.

Pressestelle DEGES

Erheblicher Stau in Sindelfingen und Böblingen erwartet

Es wird erwartet, dass es im Umkreis der voll gesperrten Autobahn und damit auch in den Städten Sindelfingen und Böblingen zu erheblichen Staus kommen wird. Immerhin gehört die A81 in diesem Bereich zu einer der stark befahrensten Strecken. Nahe der Autobahn in diesem Bereich stehen außerdem mehrere große, stark frequentierte Möbelhäuser wie Ikea und Hofmeister, außerdem das Breuningerland Sindelfingen.

Bauarbeiten an der A81 dauern bis 2021

Im Juli ist der Ausbau der A81 im Kreis Böblingen offiziell gestartet. Aus den aktuell vier Spuren sollen sechs werden plus jeweils ein großzügiger Seitenstreifen, der bei Bedarf auch für den Verkehr freigegeben werden kann. Auch ein 850 Meter langer Lärmschutzdeckel wird über die Autobahn gebaut. Alles zusammen soll offiziellen Angaben zufolge 360 Millionen Euro kosten und Ende 2026 fertig sein. Bis dahin ist die Vollsperrung am kommenden Wochenende nur eine von vielen, die in den kommenden Jahren noch folgen werden.