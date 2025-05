Wer am Wochenende von Stuttgart aus an den Bodensee will, sollte mehr Zeit einplanen: Südlich von Stuttgart wird die wichtige A81 voll gesperrt. Auf der Ausweichstrecke dürfte viel los sein.

Urlauber und Ausflügler müssen am Wochenende auf der A81 südlich von Stuttgart Geduld mitbringen. Wegen Bauarbeiten wird die wichtige Nord-Süd-Verbindung von 22 Uhr am Freitagabend bis 5 Uhr morgens am Montag in beiden Richtungen gesperrt. Das teilte die Projektmanagementgesellschaft DEGES mit.

Umleitung durch die Sindelfinger Innenstadt

Zwischen den Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb müssen Autofahrer und Autofahrerinnen während dieser Zeit in beiden Fahrtrichtungen auf eine Umleitungsstrecke ausweichen. Diese führt durch die Sindelfinger Innenstadt und dürfte relativ schnell überlastet sein. Auch bei früheren Autobahnsperrungen im Zuge des sechsspurigen Ausbaus der A81 waren Umleitungsstrecken durch Sindelfingen und Böblingen rasch verstopft. Die A81 ist eine wichtige Nord-Süd-Achse. Sie beginnt an der Grenze zur Schweiz und verbindet die Bodenseeregion mit Stuttgart.

Bauarbeiten: Verkehr wird auf neue Fahrbahnen verlegt

Neben der bestehenden Fahrbahn ist in den letzten Monaten eine neue Betonfahrbahn gebaut worden. An diesem Wochenende wird laut Plan der Autobahnverkehr nun im östlichen Bauabschnitt auf diese neue Fahrbahn verlegt. Zudem soll die Anschlussstelle Böblingen-Ost in Fahrtrichtung Süden nach knapp sieben Monaten Sperrung wieder geöffnet werden. Neu ist: Wer aus Singen kommt, kann ab Montag bei Böblingen-Ost abfahren.

Die Sperrung vom 9. bis 12. Mai wird noch für weitere Baumaßnahmen genutzt. An der S-Bahn-Station Goldberg wird eine Behelfsbrücke über die Autobahn eingehoben, über die künftig Busse fahren sollen. Eine bestehende Brücke in dem Bereich war im November abgerissen worden.

Autobahn wird verbreitert und bekommt einen "Deckel"

Die A81 zwischen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb wird derzeit von zwei auf drei Fahrspuren pro Richtung verbreitert. Außerdem wird auf einer Länge von rund 850 Metern ein Deckel über die vielbefahrene Autobahn gebaut, der die angrenzenden Stadtteile vor Straßenlärm schützen soll. Seit Baubeginn 2021 wird die A81 immer wieder gesperrt, weil im Zuge des Ausbaus viele Brückenbauwerke an die neue Breite der Autobahn angepasst werden müssen. Die Bauarbeiten sollen 2027 fertig sein, sie kosten rund 490 Millionen Euro.