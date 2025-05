Schönbuchtunnel auf A81 wird in drei Nächten gesperrt

per Mail teilen

Fachleute wollen kommende Woche prüfen, wie sicher der Schönbuchtunnel aktuell ist. Dafür wird er an drei aufeinanderfolgenden Tagen für den Autobahnverkehr gesperrt.

Anfang kommender Woche ist der Schönbuchtunnel auf der A81 in drei Nächten gesperrt. Grund dafür seien Sicherheitsüberprüfungen, wie sie regelmäßig nötig seien, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Dabei sollen unter anderem Brandmeldeanlagen, Belüftungen, Beleuchtungen und Notrufeinrichtungen überprüft werden.

Schönbuchtunnel nächtelang gesperrt

Die Sperrung findet den Angaben zufolge zwischen den Anschlussstellen Herrenberg und Gärtringen in den Nächten vom 19. bis 22. Mai statt. Von Montag (19.05.) gegen 21 Uhr bis Dienstag (20.05.) gegen 5 Uhr sind beide Fahrtrichtungen voll gesperrt, ebenso in der Nacht von Mittwoch (21.05.) auf Donnerstag (22.05.) im gleichen Zeitraum. Die Sperrung von Dienstag (20.05.) erfolgt hingegen nur in der Fahrtrichtung Stuttgart und betrifft ebenfalls die Zeit zwischen ca. 21 Uhr und 5 Uhr.

Verkehr wird umgeleitet

Während der Tunnelsperrung erfolgt die Ausleitung des Verkehrs Richtung Stuttgart an der Anschlussstelle Herrenberg, teilt die Autobahn GmbH mit. Die Umleitungsstrecke ist als U45 bis zur Anschlussstelle Gärtringen ausgeschildert. In Fahrtrichtung Singen erfolgt die Ausleitung des Verkehrs während der Tunnelsperrungen an der Anschlussstelle Gärtringen. Die Umleitungsstrecke ist als U36 bis zur Anschlussstelle Herrenberg ausgeschildert.