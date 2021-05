Auf der A81 zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen kann ab sofort auf beiden Seiten der Standstreifen genutzt werden. In diesem Bereich ist noch mehr geplant.

Auf 4,3 Kilometern Länge wird der Verkehr sich in Zukunft etwas entspannen können. Hier wurden am Montag Schilder aufstellt, Anlagen ausgebessert und 16 Kameras angebracht. Sobald sich der Verkehr zuspitzt, schickt die Anlage automatisch ein Signal an die Verkehrsleitzentrale in Stuttgart. Dort wird dann geprüft, ob der Standstreifen frei ist und die Spur gegebenenfalls freigegeben werden kann. Es ist ein hochfrequentierter Streckenabschnitt: Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH Südwest fahren dort an einem normalen Tag rund 130.000 Fahrzeuge.

Bei viel Verkehr kann der Standstreifen hier zwischen Ludwigsburg-Süd und Stuttgart-Zuffenhausen mitgenutzt werden. SWR

Weitere befahrbare Standstreifen geplant

Die gleiche Technik soll an der A81 auch in angrenzenden Streckenabschnitten schon bald zum Einsatz kommen. Noch dieses Jahr sollen die Standstreifen zwischen Stuttgart-Zuffenhausen und Stuttgart-Feuerbach freigegeben werden. Zwischen Zuffenhausen-Nord und Zuffenhausen-Süd soll diese Technik allerdings erst in ein paar Jahren kommen. Insgesamt belaufen sich die Kosten, die komplett vom Bund getragen werden, auf etwa 7,5 Millionen Euro. Etwa die Hälfte, knapp 3,8 Millionen Euro, kostete der Ausbau des nun eröffneten ersten Streckenabschnitts. Ähnliche temporäre Seitenstreifen gibt es bereits auf der A8 zwischen dem Kreuz Stuttgart und Stuttgart-Möhringen.