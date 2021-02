Die Bahn beginnt am Montag mit dem Bau einer neuen Bahnbrücke zwischen Sindelfingen und Böblingen. Die Arbeiten gelten als Start für den sechsspurigen Ausbau der Autobahn 81, der insgesamt eine Viertelmilliarde Euro kosten soll. Um die Autobahn verbreitern und später teilweise auch überdeckeln zu können, wird eine neue Brücke für die S-Bahn-Linie 60 zwischen Böblingen und Renningen gebaut. Diese soll mit 110 Metern mehr als doppelt so lang wie die bisherige sein. Geplante Baukosten laut Bahn 24 Millionen Euro, Fertigstellung Mitte 2024. Während der Bauzeit soll es nur punktuelle Autobahnsperrungen am Wochenende oder in der Nacht geben.