Die A831 aus Richtung Stuttgart-Vaihingen ist teilweise gesperrt. Laut Autobahn GmbH sind Teile der Autobahnbrücke der A8 auf die Fahrbahn gestürzt.

Auf der A8 in Fahrtrichtung von München nach Stuttgart sind Teile der Autobahnbrücke auf die darunterliegende A831 gestürzt. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Auf der A831 sind deshalb gerade drei der vier Fahrbahnen gesperrt. Der Verkehr wird über die Parallelfahrbahn umgeleitet. Die Brückenteile sind laut Autobahn GmbH etwa faustgroß. Die Brücke sei weiterhin tragfähig.

Stuttgarter Autobahnbrücke wird untersucht

Alle Fahrstreifen der A8 sind laut Autobahn GmbH offen. Im Moment gibt es einen mehrere Kilometer langen LKW-Rückstau zwischen der Abfahrt Degerloch und dem Kreuz Stuttgart. Mit Hilfe eines Hubsteigers wird an der Unterseite der A8-Brücke am Kreuz Stuttgart der Beton abgeklopft. Das wird vermutlich mehrere Stunden dauern.

Falls die Experten weitere Stücke finden, die sich witterungsbedingt lösen könnten, werden diese vorsorglich entfernt, so die Autobahn GmbH. Nach Abschluss der Prüfung können alle Fahrstreifen der A831 wieder freigegeben werden. Das wird voraussichtlich heute Abend der Fall sein. Autobahnexperten haben kürzlich ausgewertet, dass viele Autobahnbrücken in Baden-Württemberg in marodem Zustand sind.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.