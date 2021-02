per Mail teilen

Ein Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf einem Rastplatz an der Autobahn 8 bei Rutesheim (Kreis Böblingen) tödlich verletzt worden. An dem Unfall am Montagabend auf dem Parkplatz "Heckengäu" zwischen den Anschlussstellen Heimsheim und Rutesheim waren zwei Sattelzüge beteiligt, wie die Polizei mitteilte. Details zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt.