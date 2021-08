Die A8 am Flughafen Stuttgart ist in Richtung München wieder normal befahrbar. Gestern war es wegen einer Baustelle zu Staus von bis zu 14 Kilometern Länge gekommen. Wegen einer S21-Baustelle am Flughafen war die Fahrbahn der A8 in Richtung München lange Zeit verschwenkt. Am Wochenende wurde die Verschwenkung wieder zurückgebaut. Dadurch war teilweise nur eine Fahrspur nutzbar, am Sonntag bildeten sich lange Staus. Die Rückverlegung der Fahrbahnen sei planmäßig am Morgen abgeschlossen worden, teilte die Polizei mit. Wie lange die Verschwenkung der A8 am Flughafen in der Gegenrichtung, in Fahrtrichtung Karlsruhe, noch andauere, sei allerdings offen, hieß es weiter.