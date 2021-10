A8 bei Rutesheim nach Lkw-Unfall in Richtung Stuttgart voll gesperrt

per Mail teilen

Am Mittwochmorgen kam es an der Anschlussstelle Rutesheim auf der A8 bei Leonberg zu einem Lkw-Unfall. Die Fahrbahn ist teilweise voll gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Nach einem schweren Lkw-Unfall bei Rutesheim ist die A8 Karlsruhe-Stuttgart gesperrt. Der Verkehr wird an der Anschlussstelle ausgeleitet und staut sich derzeit auf etwa zehn Kilometern. In der Gegenfahrtrichtung ist der linke Fahrstreifen nicht befahrbar. An dieser Stelle staut sich der Verkehr auf sechs Kilometern.

Nach Polizeiangaben war der 54-jährige Fahrer eines mit tiefgekühlten Lebensmitteln beladenen Sattelzuges gegen 4:50 Uhr auf der rechten Spur aus unbekannten Gründen ins Schlingern geraten. Dadurch sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und in die Mittelleitplanke geprallt. Die Leitplanke wurde durchbrochen, die Ladung kippte um und blieb quer über der Fahrbahn liegen.

Wie lange die Autobahn noch gesperrt ist, konnte die Polizei am Mittwochmorgen nicht sagen. Es werde aber wohl noch eine Weile dauern. Der Lastwagenfahrer konnte leicht verletzt geborgen werden und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei bittet darum, eine Rettungsgasse freizuhalten.

Acht Kilometer langer Stau auf A8 bei Rutesheim

Wer mit einem Lastwagen auf der Strecke unterwegs sei, sollte die Strecke aktuell weiträumig umfahren. Die Umleitung in Richtung Stuttgart erfolgt über die B295 über Rutesheim und Leonberg. Mittlerweile hat sich ein Stau von etwa acht Kilometern gebildet. Der Lastwagen blockiert auch die linke Spur in der Gegenrichtung.

An der Unfallstelle sind mehrere Einsatzkräfte vor Ort im Einsatz. Die Bergungsarbeiten sind eingeleitet, könnten aber den ganzen Vormittag in Anspruch nehmen.