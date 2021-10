A81: Verkehrsbehinderungen bei Böblingen am Wochenende

Auf der A81 bei Ehningen (Kreis Böblingen) muss am Wochenende wieder mit langen Staus gerechnet werden. Diesmal sind Ausbesserungsarbeiten der Grund. Sie beginnen am Freitagabend.

Auf der A81 sind am Wochenende wieder Staus zu erwarten (Symbolbild). SWR Foto: Marijan Murat

Die A81 ist ab Freitagabend zwischen den Anschlussstellen Böblingen-Hulb und Hildrizhausen in beiden Richtungen auf einer Länge von 1,7 Kilometern Länge nur einspurig befahrbar. Voraussichtlich ab Montagmorgen 5 Uhr stehen wieder alle Fahrspuren zur Verfügung. Die Anschlussstelle Ehningen ist laut Autobahnpolizei während dieser Zeit in Fahrtrichtung Singen gesperrt.

Fahrbahndecke wird erneuert

Nach den Brückenabrissen am vergangenen Wochenende wird auf der A81 nun die Fahrbahndecke erneuert. Es müssten Schäden beseitigt und auch die Lärmwerte des Asphalts für die Zukunft gewährleistet werden, so die zuständige Autobahn GmbH Südwest. Aufgebracht wird ein offenporiger Asphalt, der die Autobahn leiser machen soll. Am vergangenen Wochenende war es auf der A81 wegen einer Vollsperrung zu langen Staus gekommen. Am Wochenende 15. - 17.10. werden die Arbeiten zur Erneuerung der Fahrbahndecke fortgesetzt.