Klima-Aktivistin besucht Öko-Aktivist Ritter

Auf ihrem Weg von Berlin nach Marokko hat die Klimaaktivistin Camilla Kranzusch am Mittwoch Station in Waldenbuch gemacht und besuchte die Firma Ritter Sport. Unter dem Motto "Go For Climate" ist die 24-jährige seit Anfang September unterwegs, um zum Einsatz für den weltweiten Klimaschutz aufzufordern. SWR-Reporterin Martina Klein war vor Ort.