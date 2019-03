per Mail teilen

Bei einem Unfall bei Gäufelden auf der Autobahn 81 sind am Montagmorgen mehrere Personen schwer verletzt worden. Zuvor war laut Polizei der Fahrer eines Sprinters auf ein Stauende gefahren.

Montagfrüh auf der A81 bei Gäufelden: Ein schwerer Unfall bremste den Berufsverkehr aus. Mehrere Personen wurden verletzt, die Autobahn musste gesperrt werden. SDMG / Dettenmeyer

Kurz vor sieben Uhr war der Fahrer des Kleintransporters in Richtung Stuttgart unterwegs. Als er auf das Stauende bei Gäufelden (Kreis Böblingen) auffuhr, schob er fünf Autos aufeinander, sagte ein Polizeisprecher gegenüber dem Südwestrundfunk. Drei Personen wurden den Angaben nach schwer verletzt, eine weitere erlitt leichte Verletzungen. Die Autobahn war in Richtung Stuttgart bis 9 Uhr komplett gesperrt. Es bildete sich von Süden her ein bis zu 15 Kilometer langer Stau. Gegen 10:40 Uhr hat die Polizei die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben.

Geschätzte Schadenshöhe: 150.000 Euro

Die Polizei schätzt den Schaden an den sechs Fahrzeugen auf etwa 150.000 Euro. Warum der Sprinter auf das Stauende auffuhr ist laut Polizei bislang noch unklar.