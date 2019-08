Die Feuerwehr hat eine Unterkunft für Asylbewerber in Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) wegen eines Brands am frühen Donnerstagmorgen geräumt. Um den Flammen zu entkommen, war ein Mann aus dem Fenster gesprungen.

Dichter Rauch in der Asylunterkunft in Marbach am Neckar. dpa Bildfunk dpa/Karsten Schmalzl/picture alliance

Bei dem Sprung aus dem Fenster hatte sich der Mann nach Angaben der Polizei leicht verletzt. Aus welcher Höhe er sprang, ist unklar. Nach Angaben des Sprechers hat die Container-Unterkunft bis zu zwei Stockwerke. Ein anderer Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Ebenfalls leicht verletzt wurde ein Feuerwehrmann.

Bürgermeister organisiert neue Unterkünfte

Insgesamt sind in dem Flüchtlingsheim 92 Personen gemeldet, alle Wohncontainer wurden von der Feuerwehr geräumt. Der Bürgermeister von Marbach, Jan Trost, war vor Ort, um die weitere Versorgung der Asylbewerber zu organisieren.

"Die Bewohner haben zum Teil versucht, mit Feuerlöschern das Feuer einzudämmen, was angesichts der Wucht des Feuers aber nicht gelungen ist." Jan Trost, Bürgermeister von Marbach am Neckar

Er teilte auf SWR-Anfrage mit, dass zwei der vier Gebäudeteile im Lauf des Tages wieder bewohnbar seien. Für die restlichen Bewohner müsse man eine Alternative suchen. Angesichts der geringeren Zuwanderung in den vergangenen Jahren werde es vermutlich aber kein Problem sein, die etwa 20 Personen in Unterkünften im Landkreis zu verteilen. "Natürlich ist es für die Menschen ein Schock, so ein Branderlebnis", so Trost. "Aber Gott sei Dank ist alles glimpflich ausgegangen."

Brandursache unklar

Das Feuer war laut Polizei gegen 4 Uhr am Donnerstagmorgen in dem Wohnkomplex in der Bahnhofsstraße ausgebrochen. Der betroffene Wohncontainer brannte vollständig aus. 75 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. Wie ein Polizeisprecher sagte, gebe es bislang aber "keinerlei Hinweise auf ein Einwirken von außen".