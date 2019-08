In Winnenden sind in der Nacht auf Sonntag ein Auto und ein Schuppen durch Brände fast komplett zerstört worden. In Backnang brannte es in einem Keller. Die Polizei überprüft einen möglichen Zusammenhang.

Unbekannte haben laut Polizei in Winnenden-Birkmannsweiler (Rems-Murr-Kreis) ein Feuer an einem abgestellten Elektroauto gelegt. Zwei Passanten versuchten erfolglos den Brand zu löschen. Auch die Feuerwehr konnte das Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr verhindern. Es entstand ein Schaden von etwa 24.000 Euro. Der Polizei Winnenden liegen gesicherte Erkenntnisse vor, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde. Dauer 0:23 min Schuppen und Auto in Winnenden brennen In Winnenden (Rems-Murr-Kreis) sind in der Nacht ein Auto und ein Schuppen durch Brände beschädigt worden. Brand in einem Keller in Backnang Kurz zuvor hatte es im benachbarten Backnang im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Ein Mensch wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Schuppen mit Strohballen brennt nieder Am Samstag gegen 23 Uhr bemerkte eine Person im Winnender Ortsteil Bürg (Rems-Murr-Kreis) einen Brand an einem Lagerschuppen. Die verständigte Feuerwehr rückte mit sechs Löschfahrzeugen und 32 Einsatzkräften an. Diese konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass der Schuppen aus Wellblech, in dem ein Landwirt seine Strohballen gelagert hatte, fast vollständig zerstört wurde. Die Polizei Winnenden geht derzeit auch hier dem Verdacht einer Brandstiftung nach, da eine Selbstentzündung fast vollständig auszuschließen ist. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 13.000 Euro geschätzt. Ermittelt wird nun, ob die drei Brände im Zusammenhang miteinander stehen.