Die Björn Steiger Stiftung und der DLRG-Landesverband Württemberg starten ein neues Projekt: Sie stellen neu entwickelte Notrufsäulen an Stränden und Badeseen in der Region auf. Heute wird die erste Säule am Max-Eyth-See in Stuttgart in Betrieb genommen. In der Pilotphase sollen die Säulen im Rems-Murr-Kreis und am Bodensee aufgestellt werden. Grund für das Projekt: Bei Badeunfällen im Sommer zählt jede Sekunde. Oft habe man aber am See oder am Strand kein Handy für einen Notruf parat, so die Stiftung.